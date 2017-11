На пияток починаю Днї Миколи М. Кочиша

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох на пияток, 1. децембра, почина манифестация Днї Миколи М. Кочиша у Новим Садзе котра будзе тирвац до 14. децембра.

Тогорочна манифестация почнє зоз Округлим столом на тему „Културолоґийни процеси у сучасней русинистики”, а будзе означена и 140-рочнїца од народзеня Дюри Биндаса (1877–1950).

Манифестация будзе предлужена на соботу, 2. децембра, кед будзе положене квеце на гроби Миколи М. Кочиша, Меланиї Павлович и Владимира Бильнї на Городским теметове у Новим Садзе.

На пияток, 8. децембра, у Ґалериї Дружтва писательох Войводини будзе отворена вистава зоз XII Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”, програми буду отримани, окрем у Новим Садзе, и у Ґосподїнцох Сримскей Митровици, Кули и Новим Орахове, а у рамикох манифестациї буду означени вецей рочнїци.

Орґанизаторови манифестациї, Дружтву за руски язик, литературу и културу, отримованє тей манифестациї помогли Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини–национални заєднїци, Национални совит Руснацох и Завод за културу войводянских Руснацох.

