На схадзки СО Кула и о буджету ЯКП „Руском”

КУЛА – На вчерайшей, 13. схадзки Скупштини општини (СО) Кула, з векшину гласох прилапене Предкладанє Одлуки о консолидованим Закончуюцим рахунку општинского буджету за 2016. рок, винєшени Звит о општинским буджету од януара по септембер 2017. року, прилапени Предклад ребалансу буджету ЯКП „Руском” и прилапени Предклад о формованю Совиту за медзинационални одношеня у Општини Кула.

Зоз ребалансом буджету ЯКП „Руском” предвидзене видвоїц векши средства за квалитетнєйши анализи води, за доставанє потребного сертификату о квалитету води, а єдна часц средствох предвидзена за купованє нових кантох за шмеце котри буду роздзелєни хасновательом у валалє.

На спомнутей схадзки дотерашнї директор ЯКП „Руском” Иґор Фейди розришени длужносци, пре виходзенє його мандату, а на истей є меновани за окончователя длужносци директора до дальшого.

Прилапене и Прекладанє о снованю Совиту за мединационални одношеня, чийо члени буду Серби як векшински народ и представнїки шицких националних меншинох котрих єст на териториї општини Кула вецей як єден одсто, а то Мадяре, Руснаци, Українци, Чарногорци и Горвати.

