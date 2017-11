Того викенду Руски фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”

НОВИ САД – У Новим Садзе того викенду, од 1. до 3. децембра, будзе 15. Руски фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”, у орґанизациї Матки-Дружтва Руснацох Нового Саду-Войводини и Городского одбору Рускей матки Нови Сад.

Фестивал того року будзе у Театралней сали Ґимназиї „Лаза Костич” (Лази Лазаревича 1), дзе на пияток, на 19. годзин, Фестивал отвори Хлопска шпивацка ґрупа Руского културого центру (РКЦ), а потим Владимир Кочиш наступи зоз монодраму „Под образом”.

На соботу, 2. децембра, керестурски Руски народни театер Петро Ризнич Дядя наступи зоз представу „Зазбероваче труплох” по тексту Звонимира Павловича, а у режиї Михайла Зазуляка и Славка Ороса.

Руске КУД „Др Гавриїл Костельник” з Кули ше на нєдзелю, 3. децембра, представи зоз монодраму Ирини Гарди Ковачевич „Милионерка” у виводзеню Амалиї Ковач, а у режиї Янка Лендєра, а потим Драмски студио РКЦ одбави представу „Божеска ноц” по тексту Мира Ґаврана, а у режиї Звонимира Павловича. На концу програми наступи Дзивцока шпивацка ґрупа РКЦ з Нового Саду.

Тогорочни Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” финансийно потримали Городска управа за културу Нови Сад, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини–национални заєднїци и Завод за културу войводянских Руснацох.

