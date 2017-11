РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє керестурских паприґарох „Капсикум анум” орґанизує одход на розправу о Напредок пририхтаним планє реорґанизациї (НППР) „АБЦ ФУД” котра будзе отримана на пияток 1. децембра на 12 годзин.

Превоз безплатни за шицких заинтересованих, мож ше приявиц при предсидательки Здруженя Душици Оросовей на телефонске число 065/978-14-13, а на пияток сход заинтересованих у центру валала на 10,30 годзин.

