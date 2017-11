Отримана промоция новей кнїжки поезиї академика Юлияна Тамаша

НОВИ САД – У Кнїжари „Мост” вчера, 28. новембра, отримана промоция найновшей поетскей кнїжки Юлияна Тамаша „Испред смртног таласа” („Опрез смертельней габи”). Кнїжка написана по сербски, обявел ю углядни новосадски видавач „Прометей”. Слово о любовней поезиї зоз амбицию бешедовац о универзалийох людского живота, як верзиї славянского еґзистенциялизма, як тестаментарна авторова кнїжка.

На промоциї о кнїжки и дїлу академика Тамаша бешедовали редактор и власнїк видавательней хижи Зоран Колунджия и рецензент, углядни сербски поет, Стеван Тонтич. Святочносци презентациї вельо допринєсол ґлумец и професор театралней академиї Предраґ Момчилович, хтори читал писнї зоз кнїжки.

У своєй бешеди Тамаш наглашел же тоту кнїжку поезиї треба читац вєдно зоз романом хтори обявени початком рока, „Река Мономах, мерач посмртног времена” („Рика Мономах, мерач посмертного часу”), прето же тоту поезию мож лєпше розумиц кед ше чита и тот роман у хторим дати ширши контекст зявеня тих писньох. Подобно так як цо Црнянски написал свою Итаку и коментари, гварел Тамаш.

У инспиративним амбиєнту кнїжари, пред коло трицец любителями поезиї и почитователями дїла Юлияна Тамаша, представени нє лєм автор и його найновша кнїжка, алє афирмована и руска литература и руска заєднїца вообще, бо, медзи иншим, було бешеди и о статусу руского писателя и рускей литератури у Сербиї и ширше.

