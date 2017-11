Отримана перша Явна консултация

НОВИ САД – Нєшка у Новим Садзе отримана перша од планованих шейсцох Явних консултацийох о роботним тексту Нарису закона о вименкох и дополнєньох Закона о националних совитох националних меншинох.

Представнїки националних совитох винєсли нєскладанє же векша часц їх предкладаньох нє вошли до Нарису, та буду вимагац же би ше о тим розправяло и на схадзки Републичного совиту за национални меншини, скорей як цо Нарис закона войдзе до скупштинскей процедури.

Закончуюца, шеста Явна розправа, будзе отримана 18. децембра у Беоґрадзе, а явни консултациї орґанизує Министерство державней управи и локалней самоуправи у сотруднїцтве з ОЕБС-ом.

(Опатрене 1 раз, нєшка 3)