„Ружова заградка 2018” розписала конкурс за нови композициї

НОВИ САД – Фестивал „Ружова заградка”, односно Явна медийна установа Войводини „Радио-телевизия Войводини” розписала конкурс за нови руски народни шпиванки за участвованє на Фестивалє 2018. року.

Участвовац маю право шицки заинтересовани композиторе и текстописателє зоз Сербиї и иножемства. Шпиванки хтори буду послати на конкурс нє шму буц уж виводзени, лєбо обявйовани, а єдна особа може буц коавтор найвецей двох шпиванкох.

Конкурс тирва по 22. децембер того року од дня обявйованя на веб-сайту www.rtv.rs и у новинох „Руске слово”, а конкурс и його условия у цалосци мож пречитац и на правим боку нашого сайту, у рубрики „Конкурси”.

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