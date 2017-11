Вчера отримана схадзка Скупштини општини

ВЕРБАС – Вчера, 28. новембра, отримана шеста схадзка вербаского локалного парламенту, на хторей прилапене Предкладанє одлуки о месних заєднїцох на подручу општини Вербас.

Окрем того, констатоване задзекованє єдного одборнїка и потвердзени мандат новому одборнїкови, а вигласане и предкладанє ришеня о менованю Комисиї за запровадзованє виберанкох за совити месних заєднїцох у општини Вербас.

Представнїки опозицийних странкох мали вецей амандмани и предкладаня вименкох и дополнєньох точкох Дньового шора, хтори скупштинска векшина нє прилапела.

