Вчера отримана схадзка Скупштини општини

ВЕРБАС – Вчера, 28. новембра, отримана шеста схадзка вербаского локалного парламенту, на хторей прилапене Предкладанє одлуки о месних заєднїцох на подручу општини Вербас.
Окрем того, констатоване задзекованє єдного одборнїка и потвердзени мандат новому одборнїкови, а вигласане и предкладанє ришеня о менованю Комисиї за запровадзованє виберанкох за совити месних заєднїцох у општини Вербас.
Представнїки опозицийних странкох мали вецей амандмани и предкладаня вименкох и дополнєньох точкох Дньового шора, хтори скупштинска векшина нє прилапела.
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