Вишол новемберски МАК

НОВИ САД – Нєшка вишло нове, новемберске число младежского часопису МАК, а „У фокусу” му приповедка о здруженю „Храбро срце”, чия членїца и Емилия Чизмар з Коцура, а ту представени и МАК-ово сотруднїки, Андреа Новак з Коцура и Далибор Болдиш зоз Шиду.

У „МАК-овим колажу” розгварки з младима писателями, Сашом Сабадошом зоз Зомбора и Себастияном Нярадийом з Руского Керестура, хторим нєдавно обявени кнїжки, а „Упечатки” преноша атмосферу зоз тогорочней „Дньовки”.

„Спорт и рекреация” пише о рукометашови Борисови Регакови зоз Канади, алє и о успишней каратистки Марини Надь з Керестура.

Медзи иншим, МАК тиж так пише и о новей шпиванки Михаила Рамача з Дюрдьова „Нє стой!”, а наявює и нови роман, хтори би мал висц пошвидко, як и єден музични албум. У рубрики „Власни печац” представени и Кристиян Сопка з Керестура, хторому литература гоби.

