На пияток друга часц едукациї за руских новинарох

НОВИ САД – Новинарска асоцияция Руснацох (НАР) на пияток, 1. децембра, орґанизує другу часц едукациї за новинарох и редакторох котри информую по руски, а у сотруднїцтве з Оддзелєньом за медийни студиї Филозофского факултету у Новим Садзе.

На пиятковим семинаре нашим новинаром и редактором будзе преподавац професор з Оддзелєня за медийни студиї др Владимир Барович на тему ґенези цензури и идеї шлєбодних медийох, а лекторка нашей новинско-видавательней установи о гранїцох уметнїцкей шлєбоди и иновацийох у язику.

Пияткова едукация будзе у просторийох АД „Дневник”, Булевар ошлєбодзеня 81 у малей сали на другим поверху од 9,30 до 14 годзин.

Проєкт потримал Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.

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