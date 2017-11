У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20 годзин, зоз госцами у студию будзе наявена манифестация Днї Миколи М. Кочиша и 15. Руски фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”.

З нагоди рочнїци Радио Телевизиї Войводини будзе емитовани филм „У часовей капсули” котри убудовани до фундаментох нового будинку РТВ-а, а буду представени и дакедишнї роботнїки Рускей редакциї.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 29)