У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним 48. чишлє новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк”, медзи иншим, пише о озаконьованю нєлеґалних будинкох у општини Кула, док у рубрики „Нашо места”, окрем других висткох, дати звит зоз схадзкох скупштинох општинох Кула и Вербас и Городу Нови Сад.

„Економия” пише о кредитованю у польопривреди и дїлованю Института за польодїлство и заградкарство у Новим Садзе.

„Култура и просвита” дава звити з рочних концертох КПД „Дюра Киш” у Шидзе и новосадского Руского културного центру, пририхтованю представи у Коцуре, „Мозаїк” зоз Балу младих у Дюрдьове и з „Дньовки”, док на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” нове предлуженє фельтону „Як (нє) скапал рокенрол”.

„Духовни живот” пише як преславени кирбаї у Кули и коцурским манастире шестрох Служебнїцох НДМ, алє и як означени Дзень худобних и Нєдзеля Каритасу.

„Спорт” представя Марка Радишича и його Школку спорту у Дюрдьове, а у тим чишлє вишли два додатки – „Руске словечко” и „Дом и фамелия”, дзе и нове предлуженє „Женоблоґиї”.

