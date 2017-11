Оквицени центер валалу за наиходзаци швета

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вовторок 28. и стреду 29. новембра, роботнїки ЯКП „Комуналєц” з Кули оквицели центер Руского Керестура за наиходзаци крачунски и новорочни швета.

Того року купена и єдна часц нових прикраскох зоз средствох самодоприносу, та место напису рока зоз швичкох, тераз поставени нови, у фурми гвиздох.

Керестур перше место котре шветочно оквицене у кулскей општини. Тоту роботу уж други рок за шором окончує „Комуналєц” зоз Кули, а у тим им помагали и роботнїки ЯКП „Руском”.

