Роботне цело за младеж презентовало свою роботу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Представнїки Роботного цела за младеж Националного совиту Руснацох Ясна Медєши, Яким Винаї и Иван Канюх отримали интерактивну презентацию своєй роботи у рамикох Националного совиту за школярох руских оддзелєньох Ґимназиї од першей по штварту класу.

На презентациї представена значносц формованя Националного совиту за нашу заєднїцу, його улога, функционованє и сама орґанизация. Попри тим, окремна увага була пошвецена Роботному целу за младеж, по яким принципу ше вони финансую и на яки способ помагаю руску младеж през проєкти.

