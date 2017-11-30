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Роботне цело за младеж презентовало свою роботу

автор мар 30. новембер 2017
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РУСКИ КЕРЕСТУР – Представнїки Роботного цела за младеж Националного совиту Руснацох Ясна Медєши, Яким Винаї и Иван Канюх отримали интерактивну презентацию своєй роботи у рамикох Националного совиту за школярох руских оддзелєньох Ґимназиї од першей по штварту класу.

На презентациї представена значносц формованя Националного совиту за нашу заєднїцу, його улога, функционованє и сама орґанизация. Попри тим, окремна увага була пошвецена Роботному целу за младеж, по яким принципу ше вони финансую и на яки способ помагаю руску младеж през проєкти.

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