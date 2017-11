КОЦУР – На ютре, 1. децембра, ЯКП „Комуналєц” зоз порядним одношеньом шмеца будзе одношиц и рошлїнски одпад.

Гражданє до 7 годзин можу порихтац шмеце и рошлїнски отпад у мехох. Мож винєсц и менши, повязани снопи конарох и ґранча, и спрете квеце спаковане до шкатулох. Будовательни отпад и отпад животиньского походзеня нє будзе одношени.

(Опатрене 1 раз, нєшка 8)