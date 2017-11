Перши 20 роки „Дньовки”

Понеже у орґанизациї „Дньовки” участвуєм треци рок за шором, а праве так ше потрафело же праве тогорочна була ювилейна, 20. по шоре, мал сом нагоду и чесц на окремни способ таки ювилей и зазначиц. Одкеди сом вошол до орґанизациї тей манифестациї, цали час сом мал чувство же цошка хиби, вше цошка хиби, нє досц чогошик. Алє сом познєйше похопел же нє на тельо проблем у „Дньовки”, кельо проблем у мнє самим. Гоч сом праве на першей 1998. року нє бул, бул сом на познєйших, и паметам як то дакеди випатрало. По рокох сом блїжей тим котри паметаю яка вона була на початку, а заш, з другого боку шведочим тому до чого ше розвила. А розвила ше, ище як!

Досц то чежко пояшнїц дакому хто лєм тераз нєдавно почал провадзиц або участвовац. Досц лєм кед ше здогаднєм своїх тинейджерских дньох и бунтовнїцкей фази, кед зме лєдво чекали най дахто пречита писню або приповедку у хторей дахто облає, то було дацо окремне, без огляду як то тераз банално звучи! Алє у тим, думам же, и лєжи праве тота пременка котра ше мушела раз случиц. А случела ше, алє поступнє, з рока на рок, якош поступнє, аж нєобачлїво.

Кед ше упоредзи „Дньовка” зоз початку 2000-их рокох зоз даскельо остатнїма, розлика огромна. Алє исто так мож поровнац и шицко друге, турбо жувача дакеди були битнєйши як орбит. И то цалком нормалне. Тераз аж и я достал потвердзенє. А требало и мнє таке чуц. А ище баржей требало чуц тим пре котрих тот „Округли стол без стола” 17. новембра и орґанизовани, терашнїм орґанизатором. Остатнї час вше частейше чуєм од моїх парнякох же „Дньовка” допита, смор итд. Алє анї ми вецей нє маме тельо роки же би нам цалком одвитовала. Превжали ю нови ґенерациї. Ґенерациї котри нє знаю яка то трапеза була кед ши мушел обрацац колєско на касетофону же би ци ше линиї виєдначели на Комодоре 64. Або як з клайбасом мож лєгко премотац касету… Исто так, кед ши у гевтих часох мал цошка повесц наглас або пречитац, кед у питаню литература за младих, могол ши то зробиц лєм на „Дньовки”. А нєшка? Ище ци на розум нє спадло а уж то дахто постовал, твитовал, фейвовал або нє знам ци анї я уж цо. Алє и то ок. На концу, мож дебатовац о тим же нє исте положиц на дружтвени мрежи и наступиц пред публику, алє помали ше и тото траци. Часи ше меняю. Прецо би вецка єдна така манифестация була ровно єднак иста? Одвит на тото питанє могло часточнє чуц, хто добре слухал, праве за тим округлим столом без стола, дзе з єдного боку були пейц особи котри зачатнїки „Дньовки” а вочи нїх шедзели пейц особи котри предлужую цалу тоту приповедку. А на поставене питанє терашнїх же „Дзе скапал бунт?”, дакедишнї одвитовали же „Прецо вообще и муши буц вше тот бунт!? Прецо є нє любов дакеди? Або почитованє?” Факт же „Дньовка” почала як єдна файта бунту процив системи, естаблишменту, медийней цмоти або економскей ситуациї, алє теди то було актуалне. Як нєшка повеш же ше бориш процив системи кед маш „30 плус” а анї раз ши нє вишол на виберанки!? Так же ше абсолутно треба здогадовац прецо тота цала приповедка вообще и почала, та аж и якуш основну форму треба зачувац, алє кед ше сце зачувац квалитет и публику, муши ше исц напредок и присподобйовац и часу, и интересованю, насампредз, младих. А публика може буц миродавна, кед у питаню квалитет програми. З рока на рок, приблїжно вше исте число патрачох, сала у Доме култури у Руским Керестуре углавним полна. Вшелїяк же то нє прето же ше приводза дзвонки и шветово познати мена. И нє прето же напредок знаю цо тот вечар будзе виведзене на бини. Предпоставиц мож, алє кажди рок ше дахто, або дацо визначи. Нє жадам звучац препотентно, алє можебуц то рецепт и за други нашо манифестациї? Хто зна… Тото цо сиґурне то же нє треба форсирац, анї публику анї учашнїкох. И сам сом вецей раз критиковал младих же нє сцу участвовац, алє тераз видзим же то була гришка. Треба потримац. И цешим ше кед чуєм од старших же им унуки гварели же було „екстра”, або кед ми старши колеґове поведза „слабо я там цо розумел, алє сом видзел же ше то публики пачи”. Лєм напредок! А места за злєпшованє и змистох и орґанизациї єст, и вше будзе, алє исто так треба и же би було якейшик мири у шицким. Особнє думам же треба зачувац тот алтернативни напрям, алє ше исто так радуєм и чекам видзиц як будзе нарок! Нажаль, того року „Дньовка” нє мала „помоц з боку” кед у питаню учашнїки. Алє и то нормалне. „Дньовка” бренд Руского Керестура исто так як и „Червена ружа”, алє госцох вше дзечнє витаме.

Найважнєйше у цалей тей приповедки же и после 20 рокох, ми и далєй маме єдну алтернативну програму за младих, без цензури, без огранїчованя и зоз подполну шлєбоду же би росла и розвивала ше. Нє сиґурни сом чи дахто вообще роздумовал о тим на самим початку, же приповедка хтору порушую будзе тирвац 20 роки и далєй тирва? Но, тераз уж анї нє таке важне… Важне же жиє и далєй. А най жиє и надалєй!

Вихасновал бим тоту нагоду, з оглядом же вецей нє будзем, голєм нє директно, участвовац у орґанизациї „Дньовки” подзековац шицким учашнїком и орґанизатором, през шицки тоти роки, же мали дзеки и шмелосци направиц таке цошка єдинствене, уникатне. А ґенерацийом котри приходза, наздавам ше же увидзиме и на преслави 40. рочнїци „Дньовки”!

