У Заводзе отримана Кафе дебата

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе вчера отримана „Кафе дебата зоз (и о) литературу“.

У дебати участвовало нєвельке число любительох писаного слова и почитовательох литератури, а през двогодзинову бешеду дотхло ше вецей теми як цо хвилькови стан у литератури, концепт манифестацийох и програмох на хторих писателє можу презентовац свойо твори, видавнїцтве и о способох орґанизованя и зєдиньованя институцийох и здруженьох же би ше олєгчало глєданє средствох з других жридлох за обявйованє вецей кнїжкох.

Модератор Кафе дебати була Александра Живкович Бучко.

