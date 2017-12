Нєшка друга часц едукациї за руских новинарох

НОВИ САД – Новинарска асоцияция Руснацох (НАР) нєшка, у просторийох АД „Дневник” на другим поверху, орґанизує другу часц едукациї за новинарох и редакторох котри информую по руски у чаше од 9,30 до 14 годзин.

На семинаре нашим новинаром и редактором будзе преподавац професор з Оддзелєня за медийни студиї др Владимир Барович на тему ґенези цензури и идеї шлєбодних медийох, а лекторка нашей новинско-видавательней установи Блажена Хома Цветкович о гранїцох уметнїцкей шлєбоди и иновацийох у язику.

Нєшкайша, як и прешлотижньова едукация, орґанизована у сотруднїцтве з Оддзелєньом за медийни студиї Филозофского факултету у Новим Садзе, з потримовку Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.

