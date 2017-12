Ознова реконструкция Крамеровей улїци

КУЛА – Крамерова улїца у Кули, котра по тераз реконструована уж два раз, концом прешлого року и у маю того року, випатра же будзе знова оправяна, понеже ше подзвигли бехатон плочи котри поставени на калдерми при Пошти.

Улїца заварта за транспорт, а Општина знова контактовала виводзачох тих роботох, чийо представнїки тих дньох, вєдно з предсидательом Општини Перицом Видеканїчом, вишли на терен и утвердзели же роботи нє поробени адекватно.

Видеканїч виявел жегражданє нє треба же би ше бриґовали коло финансийох, понеже Општина вжала ґаранцию за поробене, а же єдини трошок буду час и нерви.

