ШИД – На соботу, 2. децембра, у Руским доме у Шидзе, будзе отримана промоция кнїжки академика Юлияна Тамаша „Складанє идентитетох“.

Кнїжку представи редактор Видавательней дїялносци НВУ„Руске слово” Микола Шанта, як и сам автор, а нащивителє годни авторови поставяц питаня.

Орґанизатор промоциї, хтора почнє на 18 годзин, Културно-просвитне дружтво „Дюра Киш“.

