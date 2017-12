Нєшка у Общим шпиталю тестиранє на ХИВ вирус

ВЕРБАС – З нагоди 1. децембра, Шветового дня борби процив ХИВ/АИДС-у, Оддзелєнє за подмирйованє з креву и кревнима дериватами – Трансфузия Общого шпиталю Вербас, на ютре од 7 по 14 годзин орґанизує тестиранє и совитованє.

Под мотом „Шицки ше рахую”, Шветова здравствена орґанизация заступа приступ зоз сиґурнима, ефикаснима и квалитетнима услугами кед слово о лїченю ХИВ-у. Тестиранє у Шпиталю будзе добродзечне, довирлїве, безплатне и без упуту.

Зоз вчасну дияґнозу ше хорому предлужи живот, зопера ше ширенє ХИВ инфекциї, а преношенє хороти мож зопрец лєм кед статус ХИВ-у познати.

Иншак, у 2016. року, з тим вирусом жиє 36,7 милиони особи на швеце, а истого року милиярду особи на швеце умарло пре хороти повязани зоз АИДС-ом, а у Сербиї хвильково 2 369 особи инфицировани з ХИВ-ом.

(Опатрене 1 раз, нєшка 5)