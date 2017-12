Почало загартанє глїбокого ярку у улїци Ошлєбодзеня

КОЦУР – Вчера, 30. новембра, Водопривредне здруженє „Бачка ДОО” зоз Вербасу почало загартац глїбоки ярок у улїци Ошлєбодзеня при беґелю.

Ярок ше пречисци, преглїби, положа ше циви за одвод и загарнє ше го у ровнї з калдерму, а роботи буду тирвац коло 15 днї.

Средства за роботу на инциятиву Месней заєднїци Коцур, обезпечело Водопривредне здруженє „Бачка ДОО” прейґ конкурсу Покраїнского секретарияту за водопривреду и лєсарство, та другу часц средствох дала Општина Вербас. Циви за одвод Месна заєднїца достала од Каритасу.

