Ступавски и Ґрчич добитнїки „Децемберскей награди“

ШИД – На предлог Општинскей ради (ОР), Комисия за додзельованє општинских припознаньох вчера, 1. децембра, одлучела же добитнїки „Децемберскей награди“ буду Станислав Ступавски, новинар, писатель и спортски роботнїк зоз Шиду и Радован Ґрчич, уметнїцки руководитель фолклорних ансамблох у СКУД „Святи Сава“ у Шидзе.

„Децемберску награду“, хтору ше додзелює з нагоди 6. децембра, означованя рочнїци ошлєбодзеня Шиду и Дня општини Шид, добитнїком ше уручи на шветочней схадзки Скупштини општини Шид и шветоченей Академиї на стреду, 6. децембра, на 12 годзин.

ОР принєсла и Одлуку же пейц малженски пари достаню по 250 000 динари як помоц за звонкатїлесне оплодзованє, а єдна з одлукох и же би з одкупу були вихабени квартелї ткв, кадрово за дохторох Дома здравя хтори их хасную под час служби.

ОР одлучела и же би максималне число занятих у Општинскей управи место 101 було 93, по новей систематизациї роботних местох, а тиж опредзелєни и средства за репрограма длуства за електричну енерґию Основней школи „Сримски фронт“.

