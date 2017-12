НОВИ САД – У просторийох новосадского Руского културного центру (РКЦ), на нєдзелю, 3. децембра, будзе отримане остатнє змаганє у тогорочним циклусу Спортских бавискох „Яша Баков”.

На тот завод екипи ше буду змагац у пикаду и штреляцтву, а сход плановани за 9 годзин у РКЦ.

