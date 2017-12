После ТВ Маґазину будзе „Широки план”

НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину пририхтани прилоги о 27. Дньох Миколи М Кочиша и едукациї за новинарох у Новим Садзе, як и други актуалносци вязани за нашу и ширшу заєднїцу.

У предлуженю програми, на 21 годзин, будзе емитовани фамелийни маґазин „Широки план” у котрим зоз вельочисленима госцами буду сумировани резултати роботи наших институцийох и поєдинцох у року за нами.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

