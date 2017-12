Одложена розправа о НППР „АБЦ ФУД”

ЗОМБОР/РУСКИ КЕРЕСТУР – У Привредним судзе у Зомборе, вчера уж треци раз одложена розправа на котрей поверителє „АБЦ ФУД” требали гласац о новим Напредок пририхтаним планє реорґанизациї (НППР) котри предложело руководство Хладзальнї.

На розправи спред Хладзальнї були лєм власнїца Виолета Шулеич, котра вимагала одкладанє розправи, и сотруднїк-интерни ревизор Андєлия Келияшевич. Дочасови предликвидацийни управнїк „АБЦ ФУД” Милош Шешевич пришол, алє пред самим початком розправи, напущел будинок Суду.

Розправа одложена першенствено прето же поверителє Bank of Cyprus, Marfin bank и Fortuna astrum, пре пременки у їх кредитних и управних одборох ище вше нє обезпечели потребну документацию за валидносц гласу, а їх заступнїк наглашел же вони за НППР.

Поверительох з Руского Керестура з „Д” класи заступала адвокат др Мария Йоксович котра ище раз визначела нєотримуюцосц нового НППР. З валалу на розправу пошли и 18 поверителє, чий превоз обезпечело Здруженє керестурских паприґарох.

Судийка Биляна Перич идуцу розправу заказала за 16. януар на 12 годзин. Суд обезпечел и прекладательку за руски язик котра симултано прекладала вияви и записнїк, алє остали нєпреложени шицки документи у вязи того плану, цо тиж вимагала адвокатка Йоксовичова.

