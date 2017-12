Концерт клавиристох ШОМО

КУЛА – У шветочней сали Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули, 30. новембра отримани вечарши концерт школярох клавирского оддзелєня тей школи, на хторим наступели вецей як трицец школяре скоро шицких класох.

Медзи учашнїками були школяре у класи наставнїкох Невени Радованович, Оливери Ґроздич, Марти Ґоґа, Снежани Ґавранов, а од трицец школярох дзешецеро були з керестурского оддзелєня ШОМО, двойо у класи наставнїка Мирона Сивча, а осмеро наставнїка Мирка Преґуна.

Бул то други концерт тей школи на хторим наступели школяре-пиянисти. У цалей Школи, од 174 школярох (без 27 хтори у пририхтуюцих ґрупох), клавир виучую 87-еро, а од того 20-еро у керестурским оддзелєню.

