КУЛА – Нєшка у просторийох Руского КУД „Др Гавриїл Костельник“ будзе предпремиєра монодрами „Милионерка“ Ирини Гарди Ковачевич, у виводзеню Амалиї Ковач, а у режиї Янка Лендєра.

Предпремиєра почнє на 19 годзин, а премиєра монодрами будзе на нєдзелю 3. децембра, на 15. Фестивалє малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” у Новим Садзе. Уход на соботову предпремиєру у Кули шлєбодни.

