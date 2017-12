Почали тогорочни Днї Миколи М. Кочиша

НОВИ САД – У рамикох 27. Дньох Миколи М. Кочиша у Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе вчера, 1. децембра, отримана 8. схадзка Скупштини Дружтва за руски язик, литературу и културу. Скупштина почала зоз минуту цихосци за упокоєних членох, а потим бешедоване о активносцох Дружтва медзи двома схадзками, и о планованих по конєц 2017. року. Прилапени финансийни звит за 2016. рок, як и програма роботи у наиходзацим 2018. року.

Скупштина мала и святочну часц, бо уручена дзешата, ювилейна Плакета „Проф. Гавриїла Г. Надя” новосадскей наставнїци руского язика мср Олї Яковлєв за доприношенє воспитно-образовней роботи и популаризованю руского язика и литератури медзи школярами, а пририхтовала и успишни бабкарски представи и школярски програми у рамикох РКЦ.

У другей часци отримани Округли стол, хтори мал два часци. У першей часци означена 140-рочнїца од народзеня о. Дюри Биндаса, визначного културного дїяча при Руснацох, инициятора и снователя РНПД 1919. року, а о нїм вичерпни реферат пририхтал и пречитал Дюра Латяк.

Др Юлиян Рамач участвовал зоз роботу на тему „О язику Дюри Биндаса”, а бешедовал и о язику предвойнових и сучасних руских авторох. Свою роботу послал и Любомир Медєши на тему „Часи младого Дюри Биндаса”.

У другей часци Округлого стола под назву „Културолоґийни процеси у сучасней русинистики” участвовали зоз своїма роботами: мр Гелена Медєши „Язични поради”, мср Сенка Бенчик „Лексични паралелизми у руским, сербским и мадярским язику”, Михаїл Римар „Ґеоґрафски пременки салашох коло Руского Керестура” и Олена Планчак-Сакач „О прекладаню литератури зоз руского на сербски и зоз сербского на руски язик”.

Свойо роботи на Округли стол послали: др Михайло Фейса „Ґу родово чувствительному язику”, мр Славомир Олеяр „Литванска метрика”, мр Канаме Окано „Синтакса безособного еґзистенциялного виреченя зоз одрекаюцим словком нєт”, мср Александер Мудри „Културни код Руснацох у Войводини на прикладу традицийней польопривредней лексики”, Юлиян Пап „Дюрдьов моєй младосци”, Гавриїл Колєсар „Диґитализация и интернационализация здобуткох рускей култури”, Єлена Перкович „Повязованє орґанизацийох цивилного дружтва и капацитетох рускей заєднїци за заєднїцки проєкти и глєданє финансийней потримовки од державних и других фондох” и Соня Виславски „Идеализована слика цела у медийох – нєзадовольство зоз своїм власним целом”.

Днї Миколи М. Кочиша ше предлужа и на соботу зоз покладаньом квеца на гроби Миколи М. Кочиша, Меланиї Павлович и Владимирови Бильньови на городским теметове.

На пондзелок будзе отримана годзина пошвецена творчосци Миколи М. Кочиша у Доме школярох „Бранково коло” у Новим Садзе.

