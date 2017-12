„Под образом” на початку Фестивалa

НОВИ САД – У театралней сали Ґимназиї „Лаза Костич” у Новим Садзе вчера, 1. децембра, почал 15. Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”.

Госцох на Фестивалу, заменїка покраїнского секретара за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами др Небойшу Кузмановича и помоцнїцу покраїнского секретара за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Милинку Хрчан, привитал Миломир Шайтош, заменїк предсидателя Рускей Матки, а Фестивал отворел помоцнїк покраїнского секретара за културу Зоран Лазин.

Шветочносц на початку Фестивала прикрашела Хлопска шпивацка ґрупа Руского културного центру, хтора одшпивала штири шпиванки.

Перши фестивалски дзень бул у знаку перформанса „Под образом” Владимира Кочиша, а нєшка и ютре, буду виведзени ище три сценски витвореня.

