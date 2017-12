И представа, и забава

Тогорочна преслава Дня Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове занятим прешла роботно, док школяром орґанизовани два подїї за розвагу.

Прешлого пиятку школяре од першей по штварту класу патрели театралну представу на сербским язику „Споза седем горох” Любивоя Ршумовича котру виведол Народни театер „Тоша Йованович” зоз Зренянину, а школяре висших класох мали забаву, „иґранку” пополадню после годзинох, котра була од осемнац по двацец годзин.

Дзень ОШ ше вше означує 24. новембра, на дзень народзеня лїкара и писателя Йована Йовановича Змая, чийо мено ма школа уж полни шейдзешат три роки.

