На подросток годно раховац

У коцурским Доме култури после даскельо рокох паузи, почало ше рихтац нову драмску сличку, театралну представу, у котрей участвую дзеци, односно подросток драмскей секциї. Представу „Лєнїва Марча” режира Татяна Бркич, а то будзе єй перша представа на руским язику.

Спомнути драмски фалат Бркичова нашла у старим Руским календаре зоз 1928. року, а текст, теди, за дзеци присподобел учитель Михал Няради. Же би ше ю нєшка могло бавиц, текст ознова требало „прероштовац” и присподобиц го, а за тото ше остарала длугорочна културна дїячка и ґлумица Аранка Медєши.

„Лєнїва Марча” дзецинска престава у котрей участвую коцурски школяре: Силвия Маґоч, Сара Гарди, Исидора Бркич, Катарина Недич, Михайло Буша, Павле Бесерминї и Алберт Мади, а плановане же би ше ю премиєрно одбавело у Коцуре, на початку 2018. року.

„Лєнїва Марча” ма значну улогу и прето же ше, рихтаци ю, почина раховац єден мултиетнїчни подросток младих ґлумцох котри би у наиходзацих рокох ношел драмски живот у тим нашим валалє.

Представу рихта Етно клуб „Одняте од забуца” вєдно з МО Рускей матки Коцур.

