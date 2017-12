Всоботу отримани Вечар приятельох Каритасу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 2. децембра, у Велькей виронаучней сали рускокерестурскей парохиї, отримани традицийни Вечар приятельох Каритасу.

На Вечару представена рочна робота Каритасу, а директор Еґзархатского Каритасу о. Владислав Варґа и керестурски парох о. Михайло Малацко отримали теми о Шветовим дню худобних и улоги парохиялного Каритасу. Участвовали и млади з музичнима точками, а водителька програми була Тимеа Будински.

У сали було коло 100 нащивительох, медзи хторима и предсидатель Националного совиту Руснацох Славко Рац, предсидатель Месней заєднїци Владимир Олеяр, директорка школи Гелена Пашо Павлович, шестри Служебнїци, Мали шестри Исусово, 20-еро волонтере з Коцура зоз своїм парохом о. Владиславом Рацом и велї хтори на даяки способ участвую або потримую роботу Каритасу.

У будинку Каритасу ше кажди дзень отримує велї активносци, орґанизує ше и велї гуманитарни акциї дзекуюци потримовки керестурскей парохиї, алє и Месней заєднїци хтора за тоти намени видвоєла 240 000 динари.

Шицким присутним после програми було понукнуте ошвиженє и друженє.

