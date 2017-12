Неоєрей Задрепко нащивел ище два парохиї

СРИМСКА МИТРОВИЦА/БЕОҐРАД – З нагоди свойого неоєрейского обиходу парохийох внєдзелю, 2.децембра, паноцец Данил Задрепко одслужел за парохиянох Сримскей Митровици свою першу Службу Божу, подзелєл неоєрейски благослов и памятки на його пошвецанє.

На Служби го з букетом привитало найактивнєйше дзивче, Николина Павлешин з Латярку, а после було друженє зоз вирнима у церковней сали.

Пополадню, на 17 годзин, нєоєрей зоз панїматку Олю нащивел и беоґрадских вирних котри го дочекали у красним чишлє, а у церковней сали му одшпивали многолїтвствиє и даскельо руски народни писнї, а после закуски, друженє ше предлужело у радосней атмосфери.

У обидвох Службох у своєй казанї о. Задрепко обрацел увагу на совисц котру ма кажди чловек, починаюци од малого дзецка, котра му помага унапямиц правилно свой живот, як и два главни заповиди любови ґу Богу и ближньому.

