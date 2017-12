Вчера бул нєвельки, алє опасни огень

РУСКИ КЕРЕСТУР – У обисцу, на улїци Маршала Тита ч. 100, вчера коло поладня вибил огень у топнїку коло пеца за централне зогриванє, а дзекуюци интервенциї огньогасцох домашнього Добродзечного огньогасного дружтва успишно є загашени за два годзини.

Коло пеца з хторого вибухнул огень влапели ше и згорели 25 бали соянки порихтани за топенє, а дзекуюци тому же ґазда бул дома и обачел, огень ше нє преширел, та материялна чкода нє велька.

Огень гашели огньогасци Владимир Голик, Владимир Штранґар, Михал Надь и Йоаким Рац. Вони з тей нагоди спозорюю гражданох же опасне огриву зохабяц блїзко при пецу односно у просториї за топенє.

До помоци керестурским огньогасцом хтори маю на розполаганю лєм 2 000 литри води, поволана и професийна єдинка зоз Оджаку алє, на щесце, вона нє мушела интервеновац.

