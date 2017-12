Треца Войводина

Конференция у Медия центру Войводни о медийох гражданского дружтва, односно медийох заєднїци, порушала у войводянскей явносци нову дискусию о алтернативних медийох (опать бок 5). Окреме ше снованє таких медийох препоручує националним меншином, котри у остатнєй приватизациї локалних медийох на рижни способи остали ощербени.

Медиї котри наставаю зоз здруженьох гражданох и за национални заєднїци у Войводини наисце можу буц єден з добрих видох сучасного, нє корпоративного, информованя. Роби ше и на тим же би ше, през европску праксу, дакус вецей уплївовало на законодавца и державу же би зоз правним рамиком и финансийно помогли у розвою таких медийох. То би на сцену могло принєсц нови медиї по руски, як, поведзме, „Рутен радио” о котрим ше уж вецей роки приповеда.

Медзитим, чи медиї цивилного дружтва можу буц адекватна замена за медиї на язикох националних заєднїцох у Войводини? Вшелїяк же нє. Дзепоєдни уплївовни нєвладово орґанизациї ище нєгласно предкладаю виключни приступ ґу медийом на язикох националних меншинох, думаюци же держава треба же би цалком вишла зоз финансованя меншинских медийох и же би така файта потримовки требала постац прешлосц.

Меншински медиї котри цалком на буджету держави, як НВУ „Руске слово”, нє представяю нєлоялну конкуренцию другим медийом у Сербиї, як цо то случай з „Танюґом”, „Новосцами” и „Политику”. То нє медиї з котрима треба же би ше поровновало меншински медиї.

Як медий цивилного дружтва, „Руске слово” би у держави зоз таким уровньом корупциї просто нє могол самостойно обстац.

Прето, кед же зоз гражданского сектора будзе тих, котри у новей Медийней стратеґиї Сербиї буду потримовац таки виключни идеї, вони лєм поможу тим националистичним моцом, котри 90-тих рокох „нє закончели свою роботу” и нє положели клатку на меншинске информованє у Сербиї и Войводини.

Дзепоєдни герметични представнїки гражданского дружтва маю стереотипне думанє о националних заєднїцох у Войводини – же меншини у медийох лєм шпиваю и танцую (гоч и у тим нєт нїч подле). По тим ше вони од националистох вообще нє розликую.

