Нєшка Днї Миколи М. Кочиша у „Бранковим колє”, на стреду у Ґосподїнцох

НОВИ САД – Нєшка, 4. децембра, у рамикох Дньох Миколи М. Кочиша на 20 годзин у Доме школярох (интернату) „Бранково коло” у Новим Садзе будзе годзина руского язика пошвецена творчосци Миколи М. Кочиша, на хторей школяре штреднїх школох котра уча руски язик буду читац и свойо состави и литературни роботи.

На стреду, 6. децембра, у Основней школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох, будзе стретнуце зоз школярами хтори уча руски язик, а на пияток, 8. децембра, у Ґалериї Дружтва писательох Войводини (Б. Рибникар 5) на 18 годзин будзе отворена вистава роботох зоз XII Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”.

Програми у рамикох манифестациї Днї Миколи М. Кочиша буду предлужени и наиходзацого тижня, по 14. децембер.

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