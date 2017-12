Здогадованє на часи инфлациї

НОВИ САД – Внєдзелю вечар, зоз монодраму „Милионерка” авторки Ирини Гарди Ковачевич, новосадскей публики представела ше Амалия Ковач спред Руского КУД „Др Гавриїл Костельник” зоз Кули, у представи хтору режирал Янко Лендєр.

Текст „Милионерки” шицких здогаднул на дзеведзешати роки, часи инфлациї, кед людзе поставали милионере, а нїч нє могли купиц. Бул то час и духовней инфлациї; час понїжованя и знєважованя людского достоїнства, а Амалия Ковач през даскельо приповедки дочарала тоти часи.

Пред початком представи Дзивоцка ґрупа Руского културного центра виведла три шпиванки.

