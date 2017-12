Фестивал закончени з политично-божеску ноцу

НОВИ САД – Остатня представа на тогорочним Фестивалу малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” була „Божеска ноц” автора Миру Ґаврана, а у режиї Звонимира Павловича, котри и адаптовал текст, у виводзеню ґлумцох Руского културного центру з Нового Саду.

„Божеска ноц” патрачох на хвильку враца до седемнастого вику и велького приятельства краля Луя ХIV, драмского писателя Молиєра и нєзаобиходного дворского дурнїла. Гевто шицко припада и нєшкайшому часу – политика, власц, моц…

Млади новосадски ґлумци, Борис Фейди, Славко Бучко, Иґор Горняк, Любица Фечо и Александра Живкович-Бучко одлично ше знашли на бини Ґимназиї „Лаза Костич”.

