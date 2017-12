Наградзени студентки Марина Биркаш и Наташа Колесар

НОВИ САД – З нагоди означованя Дня Филозофского факултету у Новим Садзе, пияток, 1. децембра, додзелєни и награди найлєпшим студентом того Факултету, а медзи нїма и студентка мастер студийох на Оддзелєню за русинистику Марина Биркаш, як и студентка мастер студийох Педаґоґиї Наташа Колесар, обидва з Руского Керестура.

Тиж так, того дня отримани и Штварти медзинародни интердисциплинарни сход младих науковцох дружтвених и гуманистичних наукох „Контексти”, на хторим було учашнїкох зоз 13 державох.

Медзи нїма була и докторантка, уключена до настави на Оддзелєню за русинистику, Ана Римар з Петроварадину, хтора и шпивала на отвераню шветочносци. Тема роботи хтору презентовала на „Контекстох” була „Питанє националного идентитета Руснацох у литературних дїлох Михайла Ковача”.

