Кристини Афич перше место и лауреат у соло шпиваню

ПАНЧЕВО – Кристина Афич з Руского Керестура, школярка II класи соло шпиваня Основней музичней школи (МШ) „Петар Коньович” зоз Зомбора, завжала I место у своєй катеґориї и лауреат за Основну школу на 8. Медзинародним змаганю младих талентох „Мита Топалович”, хторе отримане 3. децембра у Панчеве, у МШ „Йован Бандур”.

Афичова у конкуренциї штернац шпивачкох з музичних школох зоз Сербиї, Македониї и Румуниї, освоєла 98 боди, а змагала ше з двома композициями – Ґ. Паисєла и В. А. Моцарта.

Кристину за змаганє пририхтала наставнїца Єлена Янїч у чиєй є класи школярка оддзелєня зомборскей МШ „Петар Коньович” у Оджаку.

