НОВИ САД – Шицки вирни новосадскей парохиї св. апостолох Петра и Павла, котри жадаю своїм наймладшим уплациц пакецик за Миколая, можу то зробиц по стреду, 13. децембра.

Приявйованє и уплацованє за пакецик, котри кошта 600 динари, мож окончиц при панїматки Рацовей и Меланиї Римар.

Святи Миколай дзецом подзелї пакецики на нєдзелю,17. децембра, после вечаршей Служби Божей, котра почина на 18 годзин.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)