РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка вечар, пред шветом св. оца Миколая, по вечаршей Служби Божей на 17 годзин, у Катедралней церкви будзе Всеночне на 17,45, а на 18,30 годзин Миколай дзецом подзелї пакецики.

На ютре на саме швето, ранша Служба Божа будзе на 8, вечарша на 17 годзин, а Архиєрейску Службу Божу на 10 годзин будзе предводзиц наш владика Георгий Джуджар.

