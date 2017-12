Явна лицитация превозкох Дома здравя Жабель

ЖАБЕЛЬ – На стреду, 6. децембра, на 11 годзин у дворе Дома здравя Жабель, у улїци Николи Тесли 66, будзе отримана явна лицитация пейц службених превозкох.

На предай буду – Юґо темпо 1.1. (2001. и 1996. рок), застава 101 Скала 55 (2005. рок) и два Застави Корал Инван (2010. рок).

Право на купованє тих превозкох маю физични и правни особи котри пред початком лицитациї уплаца кауцию у виносу 10 одсто од початней цени, особи котри маю особну карточку (физични особи) и акт о реґистрованю овласценей фирми (правни особи).

Вецей информациї мож достац у Дому здравя Жабель на 021/831-054 локал 114, роботним дномь од 7 по 14 годзин.

