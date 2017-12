Одредзени датум за виберанки за совити месних заєднїцох

ВЕРБАС – Предсидателька Скупштини општини Вербас Маряна Мараш, на основу члена 23. Одлуки о месних заєднїцох на подручу општини Вербас, принєсла Одлуку о розписованю виберанкох за членох совитох месних заєднїцох, за нєдзелю, 31. децембра.

Як стої у Одлуки, за тоти виберанки у општини Вербас задлужена Комисия за запровадзованє виберанкох за совити месних заєднїцох хтору менує Скупштина општини Вербас, и виберанково одбори хтори менує тота Комисия.

Членох совитох месних заєднїцох ше будзе виберац нєпоштредно, з тайним гласаньом, а право предкладаня кандидата маю политични странки, ґрупи гражданох и поєдинци, чийо виборни лїстини, односно кандидатури, зоз своїма подписами потримаю 30 гласаче.

