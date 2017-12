Урядово представени пияти Звит о Акцийним плану

БЕОҐРАД – У Палати Сербиї у Беоґрадзе вчера, 4. децембра, представнїком националних совитох, компетентних министерствох и заинтересованому цивилному сектору, представени пияти Звит о запровадзованю Акцийного плану за права националних меншинох у вязи зоз Поглавйом 23 у поступку приключованє Републики Сербиї до Европскей униї.

Скорей як цо є и урядово представени, зоз Звитом упознати представнїки националних совитох, котри мали можлївосц дац свойо зауваги, лєбо пригварки.

Национални совит Руснацох представяли предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач и секретар Таня Арва Планчак.

