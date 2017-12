ШИД – Пондзелок, у Руским доме, з нагоди означованя 6. децембра Дня ошлєбодзеня и Дня општини Шид, отворена вистава малюнкох Олґи Чизмар зоз Шиду.

Уметнїца на своєй другей самостойней вистави, виложела 64 авторски малюнки у рижних технїкох, а найвецей заступени пейзажи .

О вистави и уметнїци бешедовал Небойша Суботич, предсидатель Здруженя подобових уметнїкох и творительох Шиду, чий Чизмарова член, а виставу отворел Златко Манько, предсидатель КПД „Дюра Киш”.

Чизмарова и прешлого року, тиж з нагоди 6. децембра, мала виставу у Руским доме.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)