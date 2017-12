И штредньошколци участвовали на Дньох Миколи М. Кочиша

НОВИ САД – Вчера, 4. децембра, у Доме школярох „Бранково коло” у Новим Садзе, отримана годзина руского язика пошвецена творчосци Миколи М. Кочиша.

Школяре штреднїх школох, хтори уча руски язик, читали свойо литературни состави на тему: „Руски язик през периоди и часи”, а професорки руского язика Ванеси Медєши и школяром подзековане на анґажованю и подаровани им новши виданя Дружтва.

На стретнуцу зоз школярами порадзене же ше у наиходзацим периодзе нащиви Городски теметов дзе у Алеї писательох спочива М. М. Кочиш, улїцу М. М. Кочиша, Руски теметов, евентуално и Завод за видаванє учебнїкох дзе Кочиш робел, же би ше школяре упознали и зоз тима ознаками и местами хтори вязани за його живот у Новим Садзе.

Манифестация Днї Миколи М. Кочиша на ютре будзе предлужена у Основней школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох.

