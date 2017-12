Вирни навиячки и фодбалерки „Русина”

Фодбал мож барз любиц и добре го можу бавиц и дзивчата, а то нас прешвечели Валентина Кочиш и Матеа Югик з Руского Керестура, школярки трецей класи Основней школи „Петро Кузмяк”, хтори однєдавна и тренираю у катеґориї когуцикох у Фодбалским клубе „Русин”. Влєце зме их могли патриц як бавя фодбал и на Ноцним турниру у малим фодбалу.

Вони два за „Руске словечко” виприповедали свойо искуство у тим спорту.

РС Як и прецо сце почали тренирац праве фодбал?

Валентина: Одвше сом любела фодбал и бавела го зоз хлапцами. И мойо старши браца бавя фодбал, та сцела и я бавиц. У „Русину” сом почала тренирац кед сом мала осем роки.

Матеа: И я одмалючка бегала за лабду. У „Русину” сом од того року, а кум ме совитовал же бим почала тренирац, бо гварел же знам бавиц.

РС Цоже хлапци гваря на тото же з нїма тренираце?

Матеа и Валентина: Даєдним ше то пачи, даєдним нє. Алє, то нє правило же лєм хлапци муша бавиц фодбал. Можебуц ище вше нє знаме бавиц так як даєдни з нїх, алє заш лєм, даєдни бавя лєпше од нас, а од даєдних и ми лєпши.

РС А цо на тото гваря вашо школски пайташе и пайташки?

Матеа и Валентина: Нє ходзиме до истей класи, алє обидвом нам пайташе и пайташки углавним нє гуторя нїч, лєм же добре бавиме. У школи од предметох найволїме физичне и подобове.

РС Як часто маце тренинґи и як вони випатраю? Робице на нїх шицко цо и хлапци?

Матеа и Валентина: Тренинґи маме два раз до тижня, а волїме тренирац у Спортскей гали, як на Ярашу. На тренинґох зме вше пара у вежбох, а и иншак зме пайташки. Тренер на нас патри як и на хлапцох. Бежиме даскельо круги, робиме вежби, копаме на ґол, лєбо бавиме фодбал, и так ше рихтаме за змаганя. Бавели зме уж дас на коло дзешец змаганьох. Фине чувство кед победзиме и кед нам кляпкаю.

РС На хторих позицийох бавице и чи сце дакеди дали и ґол?

Валентина: Два раз сом дала ґол, а бавим у шпицу.

Матеа: Я бавим у шпицу, лєбо у одбрани. Ище сом нїґда нє дала ґол на змаганю, алє бим любела.

РС Тренираце можебуц ище даяки спорт?

Валентина: Я ходзим до Малей школи спорту „Скочко”.

Матеа: А я тренирам атлетику.

РС За хтори клуб навияце и чи маце дакого на кого ше упатраце?

Матеа и Валентина: Навияме за „Барселону”, а Меси нам облюбени бавяч. Ходзиме потримовац сениорох „Русина”, а єдного дня би и ми любели бавиц у тей, катеґориї сениорох.

РС Чи бисце любели кед би ше основало и женски Фодбалски клуб „Русин”?

Матеа и Валентина: Нє любели бизме. Волїме буц зоз хлапцами, бо вони барз добре бавя, та можеме дойсц до першого места.

