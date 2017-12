Керестурска парохия преславює швето св. Миколая

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни рускокерестурскей парохиї нєшка преславюю швето св. оца Миколая, по чиїм мену є и наволана. Вечар по Всеночним у Катедралней церкви, св. Миколай наймладшим подзелєл 300 дарунки.

Всеночне богослуженє предводзел преосвящени владика Георгий Джуджар з домашнїма священїками парохом о. Михайлом Малацком и капеланами о. Владимиром Медєшом и о. Михайлом Шантом.

Од 300 дарункох, 100 пакецики од Миколая достали и дзеци з фамелийох у потреби хтори найвецей добродзечнє финансовали парохиянє, а меншу часц и парохия и Церковни одбор.

Владика будзе служиц и нєшкайшу Архиєрейску Службу Божу на 10 годзин, а Служби з нагоди швета св. Миколая буду и на 8 и 17 годзин.

Особом хторим мено по святому Миколайови, нєшка имени дзень.

